На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для рыбаков

В Сахалинской области все работники рыбной отрасли должны будут в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. Соответствующие изменения в постановление главного санитарного врача были внесены 30 июля.

Речь идет об экипажах промысловых судов, сотрудниках рыбоперерабатывающих заводов и холодильных терминалов, то есть о тех, кто работает с рыбной продукцией.

С середины июня в регионе введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры, а также госслужащих.

Власти рассчитывают, что к осени количество жителей региона, вакцинированных от коронавируса, достигнет 60 процентов и тогда можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета.