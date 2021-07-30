Смартфон можно будет использовать как кассовый аппарат

Сбербанк запустил новую опцию для клиентов, которая превращает смартфон в кассовый аппарат "Эвотор". Об этом сегодня сообщил представитель кредитной организации.

Опция "Мобильный кассир" подходит как для индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно осуществляют расчеты, так и для группы кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью "Эвотора" и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется. Его функциональность аналогична основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и "1С" и т.д. Программа работает и на Android, и на iOS-устройствах.