Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что средний размер полной стоимости ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в России снизился о исторического минимума. В июне ПСК составила 8,5% годовых, повторив показатель марта 2021 года.