Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
13:26 30.07.2021

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что средний размер полной стоимости ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в России снизился о исторического минимума. В июне ПСК составила 8,5% годовых, повторив показатель марта 2021 года.

Сейчас читают

Ипотека
29.07.2021

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита в России снизился до исторического минимума. В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие постарались заключить договор до конца месяца

ЖКХ
22.07.2021

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов

ЖКХ
21.07.2021

Долг за коммунальные услуги в 1,3 трлн рублей копился более 20 лет

Долг за коммунальные услуги в 1,3 трлн рублей копился более 20 лет

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на конец первого квартала нынешнего года равнялась 1,331 триллиона рублей, сообщает Росстат. При этом население задолжало 746,8 миллиарда рублей