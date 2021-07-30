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30.07.2021 08:10
Рубрика: Легковые авто

Суд оштрафовал американца за слишком громкий BMW

Текст: Константин Руссов
Фото: www.twitter.com/staticb1tch Фото: www.twitter.com/staticb1tch
Фото: www.twitter.com/staticb1tch

В мае 2021 года в Калифорнии произошёл интересный инцидент: соседи владельца BMW подали на него в суд за нарушение тишины: его BMW имеют слишком громкий звук работы двигателя. И, судя по всему, у соседей были веские доводы, раз система правосудия встала на их сторону.

Фото: Пресс-служба BMW.
Рекламу BMW запретили из-за звука мотора: он громкий и провоцирующий

Издание Tire Meets Road сообщает, что соседи в течение нескольких лет мирились с безрассудным поведением Брайана Хиллмана - владельца "громких" тюнингованных BMW. Более того, он не только нарушал тишину, но даже пытался запугивать недовольных и оскорблял их. Терпение соседей лопнуло, они обратились в суд с просьбой взыскать с нарушителя 10 000 долларов.

Подробностей о судебном заседании нет. Десяти тысяч истцы не получили: с Хиллмана взыскали с учётом судебных издержек 5 914,74 доллара.

Свою реакцию, по которой можно понять, что из себя представляет Хиллман, он опубликовал в Twitter. Никнейм Брайна в соцсети переводится как пьяный.

Исследуя аккаунт почитателя BMW, оказывается, что у него целых три модели немецкой марки: 5 Series (E39) и две "трёшки - E46 и E36.

#BMW