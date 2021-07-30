В АТОР назвали количество туристов, ожидающих туры в Египет

Как минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать свои перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Это станет возможным, если будет увеличено число рейсов на египетские курорты и запущены чартеры.

В 2021 году из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом на въезд в Турцию было перенесено не менее одного миллиона туров. "Из миллиона перенесенных туров 700 тысяч туров выполняются, а по 300 тысячам туров вопрос решается. Египет мог бы стать равнозначной альтернативой Турции", - сказал Горин.

Туристы не смогли отправиться на отдых в Турцию весной и в начале лета после того, как направление было закрыто с 15 апреля. В августе туры в Турцию стоят дороже, потому их невозможно предложить в качестве равнозначного турпродукта. На египетском направлении можно было бы подобрать равнозначный турпродукт, но только если будет увеличено количество рейсов и запущены чартеры, чтобы снизить стоимость туров, заметил представитель АТОР.

Также остаются нереализованными туры с 2020 года еще на 7 млрд рублей. Какую-то часть из них также можно было бы реализовать в Египте. Кроме того, у туроператоров есть замороженные на депозитах средства в Египте еще с 2015 года, напомнил Горин.

Средний чек недельных туров на двоих на открывающихся с 9 августа регулярных рейсах составляет 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и около 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд". В Турции сейчас есть более бюджетные туры. Согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить весь имеющийся спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин.

Другие открытые направления также не могут удовлетворить спрос из-за высоких цен. Например, сейчас билеты в Болгарию на места экономкласса стоят от 60 до 120 тысяч рублей на человека туда и обратно. Это в разы превышает зачастую даже стоимость турпакета, заметил эксперт.

"Туроператоры очень ждут решения после завершения работы комиссии Роспотребнадзора и Ростуризма, которые сейчас находятся в Египте. Так как оперативный штаб часто корректирует квоты в сторону увеличения, все очень ждут увеличения квот, а лучше их отмены. Общественные организации просят разрешить чартерные рейсы", - сказал Горин.

Ранее стало известно, что Росавиация выдала разрешения на пять рейсов в неделю в Хургаду и пять рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх авиакомпании "Россия", которая работает с единственным туроператором "Библио Глобус". Такая ситуация создает условия для полной монополизации рынка заявлял "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (с копией ознакомилась "РГ"). В письме представители туриндустрии выразили обеспокоенность тем, что только один туроператор получает возможность формировать туры в Египет. При этом допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России у Росавиации запросили девять российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight, говорится в письме. В РСТ попросили премьер-министра помочь авиакомпаниям получить разрешения на полеты в Египет.

Также АТОР обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить чартерные рейсы в Египет. Как указывают в ассоциации, решение по увеличению числа рейсов в Египет оперативный штаб может принять в ближайшие дни.