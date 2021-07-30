В Госавтоинспекции ответили на вопросы об обеспечении безопасности на дорогах

К 2030 году в дорожно-транспортных происшествиях не должно погибать более четырех человек на 100 тысяч населения. Что для этого необходимо сделать еще? Каковы основные проблемы в области безопасности дорожного движения на сегодняшний день? Какие нововведения ожидают водителей и какие задачи стоят перед Госавтоинспекцией? Обо всем этом в интервью "Российской газете" рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Михаил Черников: наезды на пешеходов, выезды на полосу встречного движения и управление в нетрезвом виде - имеют наиболее тяжкие последствия. Фото: ГУОБДД МВД России

Разговор начали с самой громкой темы последних дней. МВД выступило с инициативой сделать техосмотр добровольным для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. Как это может повлиять на безопас­ность на дорогах? Возможно ли вообще такое решение в свете международных обязательств?

Вы предложили сделать техосмотр для легковых автомобилей, а также мотоциклов добровольным. Эксперты опасаются, что это обернется ростом аварийности в связи с ростом неисправных машин...

Михаил Черников: Действительно, МВД России подготовило предложения в правительство России по внесению изменений в некоторые нормативные акты, где процедуру прохождения тех­осмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной. Мы считаем, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля и потому должны проходить ТО добровольно. Что касается роста аварийности, то оцените сами: за последние десять лет, когда большинство автовладельцев не проходили тех­осмотр, а покупали диагностические карты, катастрофического всплеска аварийности по причине неисправностей автомобилей не произошло. Это подтверждают и данные страховщиков. Российский союз автостраховщиков указывает, что по технической неисправности автомобиля происходит менее 0,1 процента ДТП.

В соответствии с правилами владелец обязан исключить из эксплуатации технически не­ис­правный автомобиль вне зависимости от того, прошел он техосмотр или нет. Согласно правилам водитель должен убедиться в исправности автомобиля перед выездом и обеспечивать его исправность во время эксплуатации. При этом не важно, есть у него действующая диагностическая карта или нет.

А это не противоречит международным актам?

Михаил Черников: Международные обязательства Российской Федерации по допуску к экс­плуатации транспортных средств, предусмотренные Венской Конвенцией о дорожном движении от 1968 года, предписывают обязательное проведение периодических техос­мотров для автобусов и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним. Надо понимать, что сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы оформить полис ОСАГО, но при этом автомобиль не проходит реальную диагностику. Это многомиллиард­ный рынок.

В то же время проведенный МВД России мониторинг доступности для населения услуг по тех­осмотру транспортных средств показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства. В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Принимая во внимание негативные факторы, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение тех­ничес­кого осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

Также мы предлагаем проработать меры стимулирования автовладельцев к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога или снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответствен­ности владельцев транспортных средств.

А что будет с техосмотром автомобилей, участвующих в перевозках пассажиров и грузов?

Михаил Черников: Наши инициативы не коснутся автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности: автобусов, такси, грузовиков, а также легковых автомобилей предприятий и организаций - для них техосмотр останется обязательным. Более того, действующими правилами предусмотрено участие сотрудников Госавтоинспекции в процедуре техосмотра автобусов. Это важно, потому что зачастую техническая неис­правность становится сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по грузопассажирским перевозкам. Нередко экономические причины преобладают над разумом, над безопасностью, и водители, перевозящие пассажиров или грузы в коммерческих целях, нацелены на то, чтобы сделать больше рейсов, получить больший доход. А на то, что транспортное средство уже давным-давно требует ремонта, внимание обращается в самую последнюю очередь.

Итак, техническое состояние транспорта не главная причина аварийности. А какова главная?

Михаил Черников: Мы не раз говорили, что наиболее тяжкие последствия имеют наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление транс­порт­ными средствами в состоянии опьянения.

Насколько остро сейчас стоит проблема пьянства за рулем?

Михаил Черников: Достаточно сказать, что каждое двенадцатое ДТП произошло по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. Несмотря на снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения, число погибших и пострадавших в них людей, тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше, чем в авариях с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших. Госавтоинспекцией последовательно реализуется комплекс мер, направленных на повышение уровня правосознания участников дорожного движения и профилактику данного вида правонарушений.

Подразделения получат 4,2 тысячи новых патрульных автомобилей. Фото: ГУОБДД МВД России

По итогам шести месяцев 2021 года в этой работе достигнуты определенные положительные результаты. За указанный период сотрудниками Гос­автоинспекции пресечено свыше 238 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Из них более 89 тысяч случаев, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сегодня Госавтоинспекция осуществляет активное взаимодействие с общественными организациями, включающее целый комплекс мероприятий. Это и оперативное информирование активистами подразделений ГИБДД о нарушениях общественного порядка, о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения либо иных грубых нарушениях ПДД, а также других обстоятельствах, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

По итогам шести месяцев 2021 года в субъектах Российской Федерации организовано и проведено свыше 25,4 тысячи профилактических мероприятий, в том числе почти 7,2 тысячи с привлечением СМИ. В ходе этих мероприятий выявлено более 26,8 тысячи водителей, управлявших транспорт­ными средствами в состоянии опьянения.

Одно из широко обсуждаемых нововведений в области контроля за пьяными водителями - так называемые экспресс-тесты. Что это за приборы?

Михаил Черников: В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопас­ность дорожного движения" национального проекта "Безо­пасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения индикаторов паров алкоголя, или так называемых экспресс-тестов.

Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного коли­чест­ва вещества.

Эти системы получили широкое распространение за рубежом. Они, в частности, активно применяются в Канаде, Великобритании и других странах.

Количество ДТП с нетрезвыми водителями сокращается, но тяжесть последствий в них в два раза выше, чем в авариях с трезвыми, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших

Экспресс-тесты могут быть эффективны при проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения. Это когда автоинспекторы останавливают одновременно несколько автомобилей и проводят проверку. Экспресс-тест займет пару минут, водителям даже не надо будет выходить из машины. Достаточно приоткрыть окно и следовать указаниям инспектора. Тот, у кого выдох "чистый", сразу сможет продолжить движение и будет избавлен от необходимости проходить полноценную проверку с понятыми, ви­део­фиксацией, оформлением документов. Очевидно, что это гораздо удобнее.

Если же будут выявлены пары алкоголя, водителя направят на освидетельствование, как это делается сейчас. Сегодня, чтобы проверить водителя на трезвость, необходимо сначала отстранить его от управления, для чего оформить протокол, указав признаки опьянения, и только потом предложить пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Все это занимает время, за которое мимо может проехать действительно нетрезвый водитель.

Применение средств индикации позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

При этом показания указанных технических средств - это лишь метод первичной диагностики, позволяющий сотрудникам Госавтоинспекции оперативно проверять каждого остановленного в ходе проведения соответствующего профилактического мероприятия водителя, который может отказаться от такой проверки, что не повлечет наступления каких-либо правовых последствий. По сути, показания такого теста - это лишь один из признаков опьянения.

Применение экспресс-тестов будет способствовать профилактике и предупреждению управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что, в свою очередь, позволит эффективно исключать из транспортного потока нетрезвых водителей.

Одно время обсуждалась возможность информационного обмена между МВД и минздравом. Планировалось, что минздрав будет оперативно информировать о появлении у того или иного водителя противопоказаний к управлению автомобилем. В какой стадии эта работа сейчас?

Михаил Черников: Сейчас ведется работа по совершенствованию информационного обмена сведениями о выданных медицинских заключениях между МВД России и Минздравом России. В настоящее время отсутствие таких сведений затрудняет выявление граждан, имеющих медицинские ограничения по допуску к управлению транспортными средствами. Но работа идет. И есть надежда, что такой информационный обмен будет налажен.

Довольно остро стоит проблема аварийности с участием такси. Тут и переработки, и отсутствие предрейсовогомедосвидетельствования. Да и водительские удостоверения таксистов зачастую вызывают вопросы. Что делается для ее решения?

Михаил Черников: Во-первых, мы сейчас прорабатываем вопрос удаленного доступа освидетельствования водителя в части его допуска к управлению - так называемый предрейсовый медицинский осмотр. Телемедицина давно шагнула вперед. Водитель, прежде чем сесть за руль, сможет пройти в режиме удаленного доступа все процедуры: проверку давления, температуры, содержания алкоголя в выдохе. Тогда мы заведомо будем понимать, что этот водитель неуставший, здоровый и его можно выпускать на дорогу.

Также мы планируем соз­дать к концу этого года единую информационную платформу с информацией о водителях такси. Через нее компании и предприятия смогут увидеть, лишен ли прав управления тот или иной водитель такси, сколько раз он привлекался к административной ответственности, нарушая ПДД и так далее. На этом основании уже агрегаторы будут решать, допускать такого водителя к перевозкам пассажиров или нет.

В этом году началась реализация доработанного федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в рамках нацпроекта "Безо­пасные качественные дороги". В чем его основные отличия?

Михаил Черников: Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" включает комп­лекс мероприятий, направленных на снижение смерт­ности населения в ДТП. В результате на дорогах в 2020 году общее количество происшествий сократилось на 11,07 процента, число погибших в них людей - на 4,49 процента, раненых - на 12,75 процента. Удалось сохранить более 900 человеческих жизней.

В соответствии с указом президента заложенный в национальных проектах горизонт планирования сместился с 2024 на 2030 год.

Главный показатель федерального проекта "Безопас­ность дорожного движения" - снижение риска гибели участников дорожного движения в ДТП - сохранен в качестве приоритетного. В 2030 году он должен составлять не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Но он не в полной мере отражает эффективность проводимых мероприятий, поскольку сильно зависит от демографии в регионах, от миграционных процессов. Поэтому с 2021 года будет применяться также транспортный риск - ­число погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 10 тысяч транспортных средств.

В рамках федерального проекта подразделения получали новые патрульные автомобили. Как обстоят дела с этим в 2021 году?

Михаил Черников: Как и в прошлые годы, продолжается закупка и поставка в регионы оборудования, необходимого для обеспечения безопасности дорожного движения. По линии МВД России в рамках федерального проекта на эти мероприятия в 2021 году выделено 8,6 миллиарда рублей. Подразделения получат 4,2 тысячи новых патрульных автомобилей, сейчас по будущим конт­рактам проводятся конкурс­ные процедуры. Закупаемые автомобили имеют улучшенные эксплуатационные качества, в том числе повышенную проходимость, что позволяет автоинспекторам работать в разных дорожных условиях. Также в рамках федпроекта планируется закупить новые приборы контроля за состоянием автодорог. В этом году будет приобретено более 900 люксометров - средств измерения освещенности дорожного покрытия, все они скоро поступят в распоряжение инспекторов. Часть мероприятий 2021 года касается вопросов медицины. К примеру, для оперативного оказания помощи пострадавшим в ДТП людям закупаются новые автомобили "скорой помощи". Проходят закупки хроматографов для выявления у водителей в условиях медицинских стационаров и поликлиник состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных веществ.

Спасибо, Михаил Юрьевич, за подробный, информативный рассказ. Поздравляем Вас и ваших коллег с юбилейным 85 годом образования Госавтоинспекции!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".