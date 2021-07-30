В Минэнерго предложили ускорить принятие запрета на экспорт бензина

Выпустить поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке, с таким предложением обратилось Минэнерго в правительство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра энергетики Николая Шульгинова.

Запрет на экспорт планируется ввести на фоне максимального роста биржевых котировок, которые на прошлой неделе, с 19 по 25 июля, побили несколько рекордов стоимости, по бензину АИ-92 - до 57,6 тыс. рублей за тонну и по бензину АИ-95 - до 60 тыс. рублей за тонну. С 26 июля биржевые цены стали опускаться, но 30 июля опять перешли к росту.

Ранее глава Минэнерго говорил, что при сохранении биржевых цен на рекордных уровнях будет запущен процесс запрета на экспорт бензина. При этом в ведомстве неоднократно подчеркивали, что дефицита бензина на рынке сейчас нет.

По мнению экспертов, запрет на экспорт является больше психологической мерой, которая должна повлиять на нефтяные компании и заставить их сдержать рост цен. Сам запрет особого влияния на внутренний топливный рынок иметь не будет, поскольку из России экспортируется не более 10% от всего произведенного в стране бензина.