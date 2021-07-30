В Париже второй за неделю ювелирный магазин ограбили на 2 млн евро

В центре Парижа двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на 2 миллиона евро, сообщает телеканал LCI.

Ограбление произошло в пятницу днем. Двое мужчин в масках были вооружены электрошокерами, у одного при себе был пистолет. Похищены деньги и драгоценности. В результате нападения никто не пострадал. На место прибыла полиция.

Во вторник в столице Франции ограбили другой ювелирный магазин на сумму от 2 до 3 миллионов евро. Грабитель, вооруженный ножом, скрылся на электросамокате. Сообщалось, что многих отвлекло появление в ближайших бутиках известного актера и мастера единоборств Жан-Клода Ван Дамма.