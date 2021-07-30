В ПФР назвали основные причины отказа в назначении детских пособий

Так, в качестве основных причин сотрудники ПФР назвали следующие:
- превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе;
- наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных данных;
- наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превышающих установленные;
- отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (с учетом "Правила нулевого дохода");
- непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней заявления после возвращения на доработку;
- непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР документов (сведений) в течение 10 рабочих дней.
С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей. Ранее "РГ" подробно рассказывала, кто может рассчитывать на выплаты.