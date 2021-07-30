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30.07.2021 13:05
Рубрика: В мире

Власти Греции могут закрыть на изоляцию два популярных острова

Текст: Максим Макарычев
Власти Греции направили полицейские подразделения на курортные острова, ставшие горячими точками коронавирусной инфекции, чтобы усилить контроль над местными жителями и отдыхающими. Острова Миконос и Иос могут быть закрыты из-за роста числа случаев заражения "дельта"-вариантом среди молодежи.

Власти предприняли шаги по усилению присутствия полиции на островах, поскольку возникла обеспокоенность по поводу того, что местные предприниматели не соблюдают меры здравоохранения, направленные на сдерживание пандемии. "Вариант "дельта" означает, что каждая страна имеет дело с четвертой волной сейчас, а не так, как ожидалось в ноябре", - сказал Guardian министр туризма Греции Харис Теохарис. Только на Миконос было отправлено 186 сотрудников правоохранительных органов по сравнению с 56, размещенными там в это время в прошлом году. В четверг еще 30 полицейских при поддержке сотрудников службы безопасности и агентов под прикрытием были отправлены на Иос, Кикладский остров протяженностью 18 километров, популярный среди молодых туристов, которых привлекают его бары, дискотеки и рок-клубы.

Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
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Заместитель министра по делам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас сказал, что Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от изоляции и дополнительных ограничений. По словам чиновника, ситуация на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос также вызывает беспокойство греческих властей.

Острова Греции на юге Эгейского моря были отмечены темно-красным цветом на так называемой "коронавирусной карте" Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в четверг. Это означает, что все поездки в регион и из региона не приветствуются. Группа из 13 островов включает Миконос, Санторини и Родос. Ранее в этом месяце власти были вынуждены ввести недельный комендантский час и запретить музыку на Миконосе после того, как на острове резко возросли масштабы заражения.

Уровень инфицирования резко вырос среди людей в возрасте от 20 до 30 лет, при этом большинство случаев заражения проходит бессимптомно в стране, где на сегодняшний день зарегистрировано более 485 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и почти 13 тысяч летальных исходов от COVID-19. В отличие от остальной Европы, индустрия отдыха в Греции показала сравнительно хорошие результаты за 10 недель с момента открытия этого популярного направления: гостиницы сообщают о заметном увеличении бронирований как со стороны европейцев, так и путешественников из США.

Количество иностранных туристов выросло на 130 процентов с прошлого года. Но эта цифра крайне мала в сравнении с 2019 годом, когда Греция привлекла рекордные 33,1 миллиона человек. Доходы от туризма в прошлом месяце выросли более чем на 400 процентов по сравнению с июнем прошлого года, уточнили в греческом министерстве туризма. Туризм составляет почти 25 процентов ВВП Греции, и каждое пятое рабочее место зависит от этого сектора. В июне Банк Греции прогнозировал, что поездки и расходы вернутся к уровню, предшествующему пандемии, через два-три года, заявив, что доходы в этом году вряд ли превысят 40 процентов от доходов в 2019 году, когда прибыль отрасли достигла рекордно высокого уровня в 18 миллиардов евро.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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