ВОЗ: Распространение коронавируса в мире ускоряется

За последний месяц в пяти из шести регионов Всемирной организации здравоохранения инфицирование коронавирусом выросло на 80%, рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что в Африке за этот же период времени на 80% выросла смертность. По мнению Гебрейесуса, значительный рост показателей связан с увеличением мобильности населения, а также ненадлежащим исполнением мер, и теперь достижения в борьбе с пандемией оказались под угрозой. "С нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", - передает РИА Новости слова главы ВОЗ.

Также в ВОЗ сообщили, что штамм "дельта", который считается более заразным, чем исходный вариант коронавируса, распространился уже по 132 странам. Появление новых штаммов ожидаются и в дальнейшем, пока пандемия не будет остановлена.

Специфического лечения коронавируса пока нет, однако имеются различные вакцины, способные значительно снизить риск заражения. Во всех российских регионах можно бесплатно поставить прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин.