ВОЗ: Штамм "дельта" COVID-19 распространился по 132 странам

Индийский штамм коронавируса, который получил название "дельта", выявлен уже в 132 странах, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он сообщил, что за прошедший месяц в пяти из шести регионов ВОЗ на 80% увеличилось количество заражений, что в значительной степени обусловлено "крайне заразным дельта-вариантом". Также он подчеркнул, что COVID-19 продолжает мутировать, и возможно появление новых опасных штаммов.

"Таким образом возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться", - цитирует Губрейесуса ТАСС. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове во время брифинга добавила, что специалисты организации не фиксируют повышенной смертности от варианта "дельта", однако известно, что он более заразен, чем штамм "альфа", то есть, изначальный.

Ранее в ВОЗ сообщили, что с 19 по 25 июля заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность увеличилась на 21%.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года. Сейчас количество случаев в мире превышает 196 миллионов. Специфического лечения до сих пор не существует, однако разработаны вакцины, позволяющие предотвращать заражение.