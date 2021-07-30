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30.07.2021 20:57
Рубрика: Общество

Вузам объяснили разницу между программами "Проект 5-100" и "Приоритет 2030"

Текст: Мария Агранович
Акцент на реальном применении результатов научных исследований в вузах - вот кардинальное отличие подхода программы "Приоритет 2030" от предшественника - "Проекта 5-100". Об это в пятницу рассказал научный руководитель программы "Приоритет 2030" Андрей Волков в ходе встречи с вузами-кандидатами на участие в программе. На вебинаре, организованном Минобрнауки, присутствовали более 450 руководителей университетов.

- Эта задача или разработка должна быть кому-то нужна. Это моет быть заказ от бизнес-партнера или губернатора,- пояснил Волков. - Вуз может создать исследовательскую программу, заниматься определенной технологической разработкой или искать для изобретения выход на массовое производство. Все это поможет вузу конкурировать за внимание корпораций, губернаторов и других заинтересованных сторон.

Фото: iStock
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О своих стратегиях развития "РГ" рассказали ректоры вузов, планирующих подавать заявку на участие в программе.

Так, Томский политехнический университет выбрал нишу исследований и именно по этой траектории готов "заявляться" в программу. Лучший нестоличный технический вуз страны готов держать высокую планку по объемам научных исследований и разработок для промышленности и работать на результат.

- Наука - это то, что делает имя Томского политеха. Ключевые наши инициативы связаны с развитием технологий для водородной, ядерной и термоядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и повышением эффективности обращения с "традиционным" ископаемым топливом - нефтью и газом. По всем уровням нашей исследовательской "ставки" мы планируем работать в формате консорциумов с другими вузами, РАН и индустрией, - поделился планами и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Научно-технологический и образовательный хаб - таким видит перспективы развития вуза руководитель научного и образовательного направлений СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Михаил Куприянов.

- Конкурс по отбору вузов в "Приоритет 2030" - сильный катализатор для трансформации вузов и их развития, - говорит Куприянов. - Это заставляет нас по-новому взглянуть на темпы развития и оценить свое место и роль в научно-технологическом развитии отрасли, региона и в целом экономики РФ, лучше понять, как университет влияет на мировую научную и технологическую повестку. Нашему вузу есть чем гордиться в прикладных исследованиях, повлиявших на мировую науку. Будет ли это продолжение наноэлектроники нобелевского лауреата - выпускника "ЛЭТИ" Жореса Алферова или что-то совершенно другое, но не менее наукоемкое, покажет время.

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