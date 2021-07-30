Вышел первый трейлер нового фильма Шона Пенна "День флага"

Студия MGM обнародовала трейлер драмы "День флага" (Flag Day) Шона Пенна - американского актера и режиссера, бывшего спутника певицы Мадонны и актрисы Робин

Райт.

Премьера "Дня" состоялась на минувшем Каннском МКФ, где картину встретили довольно кисло. Американский прокат стартует 20 августа. По российской премьере дат пока нет.

Пенн выступил постановщиком ленты и сыграл главную мужскую роль - ведущего двойную жизнь легендарного фальшивомонетчика Джона Фогеля, преступника широкого профиля с одной стороны и любящего отца - с другой. При этом для того, чтобы обеспечить ребенка, Фогель и занялся разного рода темными делишками. Немало в них преуспев.

Дочь Джона Дженнифер в фильме сыграла настоящая дочь Пенна и Райт Дилан. Задействовал актер в проекте и своего сына Хоппера. Плюс на борту Джош Бролин, Кэтрин Уинник и Эдди Марсан.

Сценарист - Джез Баттеруорт ("007: СПЕКТР", "Ford против Ferrari", пятый "Индиана Джонс"). В основе скрипта - одноименная книга воспоминаний той самой Дженнифер Фогель "Человек-фальшивомонетчик: правдивая история фальшивой жизни моего отца" (Flim-fl

am man: the true story of my father's counterfeit life).