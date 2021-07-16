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В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас

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    16.07.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

60-летний испанский актер, режиссер и певец Антонио Бандерас присоединился к касту пятой части "Индианы Джонса". Об этом сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво"

Кого именно он там сыграет - не обозначено. Подробности сюжета пока тоже не афишируются. Известно лишь, что героям предстоит отыскать, как водится, очередной могучий артефакт.

Напомним, что ранее в актерский состав проекта влились Мадс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").

В кресле режиссера - Джеймс Мэнголд ("Логан" и "Ford против Ferrari").

Съемки картины, куда 79-летний Харрисон Форд вернулся в титульной роли, начались в прошлом месяце, причем Форд почти тут же на некоторое время выбыл из процесса, получив травму.

Премьера обещана на июль 2022-го.

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