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Мадс Миккельсен сыграет в пятом "Индиане Джонсе"

Новости
    16.04.2021, 10:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Каст пятой части "Индианы Джонса" только что стал раз в 1050 наряднее и желаннее - к проекту присоединился Мадс Миккельсен, "Ганнибал" и звезда призового кинофильма "Ещё по одной".

Фото: kinopoisk.ru
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя"

Об этом сообщил Deadline. Кого именно Мадс сыграет - секрет.

Ранее, напомним, в актерский состав предприятия влилась Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"). Что тоже просто праздник, конечно.

Харрисон Форд, естественно, на месте. Постановщиком ленты стал Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari"), Стивен Спилберг - продюсер. Музыку напишет неизменный Джон Уильямс.

По сюжету данных нет. Кроме тех, что ряду граждан предстоит отыскать повышенной могущественности артефакт.

Съемки стартуют летом, премьера - в июле следующего года.

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