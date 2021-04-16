Мадс Миккельсен сыграет в пятом "Индиане Джонсе"

Каст пятой части "Индианы Джонса" только что стал раз в 1050 наряднее и желаннее - к проекту присоединился Мадс Миккельсен, "Ганнибал" и звезда призового кинофильма "Ещё по одной".

Об этом сообщил Deadline. Кого именно Мадс сыграет - секрет.

Ранее, напомним, в актерский состав предприятия влилась Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"). Что тоже просто праздник, конечно.

Харрисон Форд, естественно, на месте. Постановщиком ленты стал Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari"), Стивен Спилберг - продюсер. Музыку напишет неизменный Джон Уильямс.

По сюжету данных нет. Кроме тех, что ряду граждан предстоит отыскать повышенной могущественности артефакт.

Съемки стартуют летом, премьера - в июле следующего года.