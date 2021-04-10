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Главную роль в пятом "Индиане Джонсе" сыграет Фиби Уоллер-Бридж

Новости
    10.04.2021, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

35-летняя британская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, подарившая нам бесконечно прекрасный сериал "Дрянь", сыграет главную женскую роль в пятом "Индиане Джонсе".

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Мортал Комбат", "Уроки фарси", "Минари", страшный Микки Рурк

Информация появилась в официальном Twitter корпорации Disney. Без уточнения, кого именно воплотит Фиби на экране.

Внятных данных о сюжете по-прежнему нет. Известно лишь, что там ряду персонажей предстоит отыскать необычайной и практически неуправляемой силы артефакт.

78-летний Харрисон Форд вернется к титульной роли.

Напомним, что Стивена Спилберга в режиссерском кресле проекта заменил Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari"). Тогда как за Спилбергом остается продюсерский функционал.

Из того же твита узнаём, что музыку к картине вновь напишет Джон Уильямс, занимавшийся саундтреками ко всем предыдущим лентам линейки. А также к "Звездным войнам", "Челюстям", "Парку Юрского периода", "Гарри Поттеру", фильмам "Один дома", "Спасти рядового Райана", "Удивительным историям" и так далее.

Съемки должны начаться летом. Премьера - в июле 2022-го.

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