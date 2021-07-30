Новости

Создана рабочая группа по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022 18:02
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ 17:55
Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти 17:52
ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях 17:51
Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю 17:40
Смартфон можно будет использовать как кассовый аппарат 17:27
Россиянка, болевшая COVID-19 рекордные 318 дней, вылечилась 17:25
В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар 17:18
В Петербурге День ВДВ пройдет без массовых мероприятий 17:17
Фестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей 17:15
На миссию ООН в Афганистане совершено нападение, один человек погиб 17:05
Названы основные симптомы затяжного коронавируса 16:59
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров 16:54
Мощи святого князя Александра Невского доставлены для поклонения в Минск 16:50
Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису 16:49
Андрей Воробьев: Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19 16:37
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе 16:23
В Париже второй за неделю ювелирный магазин ограбили на 2 млн евро 16:15
Мурашко: С ЕС идут консультации о признании сертификатов о вакцинации 16:02
Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова 15:59
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским 15:56
Эксперт рассказал, как выбрать качественную обувь 15:41
Видео: Прокол Джонсона с зонтиком рассмешил принца Чарльза 15:33
Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов 15:32
Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

Текст: Михаил Фалалеев

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать на 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
WhatsApp избавили от серьезного недостатка

Протокол составлен в отношении WhatsApp по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ - невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ. Это максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 млн рублей. Сообщается, что дата заседания по этому делу пока не назначена.

Кстати, Мировой суд в Москве уже оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Ранее суд штрафовал Google за отказ удалить запрещенную информацию. В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства". При этом в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России