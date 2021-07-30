WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать на 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

Протокол составлен в отношении WhatsApp по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ - невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ. Это максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 млн рублей. Сообщается, что дата заседания по этому делу пока не назначена.

Кстати, Мировой суд в Москве уже оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Ранее суд штрафовал Google за отказ удалить запрещенную информацию. В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства". При этом в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.