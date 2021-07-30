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Xiaomi, подвинься. В Россию приходит мощный смартфон дешевле 50 тысяч

Текст:   Антон Благовещенский
30.07.2021,  
10:18
realme GT Фото: realme realme GT Фото: realme
realme GT Фото: realme

Компания realme официально анонсировала скорый приход в Россию нового флагманского смартфона realme GT, который будет оснащен топовым чипом Snapdragon 888 с системой охлаждения на основе тепловой трубки.

realme GT Фото: realme

Также аппарат получит экран Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и чувствительностью 360 Гц, что делает его подходящим для профессионального киберспорта, утверждает производитель. По данным AnTuTu, новинка входит в рейтинг самых мощных смартфонов июня 2021 года.

Смартфон поддерживает зарядку на мощности 65 Вт через порт USB-C.

Доступные на зарубежных рынках модели имеют аккумулятор 4500 мАч, а длина диагонали дисплея у них составляет 6,43 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп, ультраширокоугольного модуля - 8 Мп.

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Версия с 12/256 Гб памяти, как пишет The Verge, обойдется европейским покупателям в 549 евро (около 48 тысяч рублей). Для сравнения - цены на Xiaomi Mi 11 стартовали от 749 евро, или более 65 тысяч рублей. В России Mi 11 доступен по официальной сети 85490 рублей - realme GT точно будет дешевле на нашем рынке.

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