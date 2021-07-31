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31.07.2021 16:26
Рубрика: Экономика

Академик дал совет по восстановлению когнитивных функций после COVID-19

Текст: Евгения Думанская

Специалист Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Денис Федоряк прокомментировал публикацию в журнале The Lancet, в которой ученые сообщили о влиянии коронавируса на когнитивные функции.

Фото: REUTERS
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Было проведено исследование с участием 80 тысяч человек, в ходе которого установили, что переболевшим коронавирусом грозит снижение интеллектуального уровня. При этом последствия для когнитивных функций зависят от тяжести заболевания, так, у тех, кого подключали к ИВЛ, ущерб для мозга оказался выше, чем если бы они перенесли инсульт.

Федоряк отметил, что это интересное исследование, и ранее были подобные работы по тяжелым респираторным заболеваниям, однако пока есть много неясностей. Например, в связи с чем наступают такие последствия и есть ли группы риска.

Впрочем, способы улучшить пластичность мозга существуют и применяются в рамках специальной реабилитации. А также помочь может решение творческих задач.

"Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением", - сказал ученый в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в ВОЗ сообщили об основных симптомах постковидного синдрома, или затяжного коронавируса. Одним из них является когнитивная дисфункция, которую пациенты называют "мозговым туманом".

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