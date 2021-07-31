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31.07.2021 19:10
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3%

Текст: Евгения Думанская

В сентябре Банк России рассмотрит возможность снижения целевого показателя инфляции до 2-3%, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в беседе с Financial Times.

Фото: РИА Новости
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По мнению Набиуллиной, инфляция в России будет еще долго. Она сказала, что ЦБ намерен продолжать жесткую кредитно-денежную политику, которая маловероятно перейдет к нейтральной раньше 2023 года. В июле ключевая ставка была повышена до 6,5% - сразу на процент.

Сейчас целевая инфляция составляет около 4%, по прогнозу регулятора, в этом году она будет на уровне 5,7-6,2%, а целевого показателя можно достичь в 2022 году.

Как сообщила Набиуллина, ЦБ рассмотрит возможность понижения целевого показателя, "чтобы принять решение к середине 2022 года".

Кстати, Международный валютный фонд в своем недавнем докладе о перспективах мировой экономики предрек рост российского ВВП в текущем году до 4,4%, при этом снизив прогноз на 2022 до 3,1%.

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