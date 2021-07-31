Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной

Инфляция в России задержится надолго, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в интервью "Financial Times".

Набиуллина напомнила, что несколько десятилетий назад в России был долгий период высокой инфляции, а на низкий ее уровень приходились небольшие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными до пандемии, но теперь идет реакция на имеющуюся ситуацию.

ЦБ РФ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. Как отметила Набиуллина, экстренные меры не должны быть продолжительными, необходимо привлекать инвестиции, а для этого нужны предсказуемые условия.

Политика ЦБ, как отметила глава регулятора, нацелена прежде всего на улучшение положения россиян.

"Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства", - сказала Набиуллина.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам этого года инфляция составит 5,7-6,2%, а в будущем году достигнет уровня 4-4,5%, и в дальнейшем стабилизируется у отметки в 4%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в первом полугодии 2021 года ВВП России вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.