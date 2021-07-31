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Домогаров заступился за Вайнштейна и раскритиковал толерантность

Новости
    31.07.2021, 16:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Популярный отечественный актер и один из признанных секс-символов российских экранов по поводу своего 58-летия дал познавательное интервью. В котором, среди прочего, остановился на той катастрофе, которая сейчас накрывает западный кинематограф. В частности - на предмет принудительной расовой и гендерной толерантности.

Фото: kino-teatr.ru
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Как напомнил народный артист РФ, "недавно исполнительный директор Disney сказал, что они теперь не будут снимать белых гетеросексуальных мужчин в главных ролях" - такая теперь политика у компании…

"Для меня планка (уровня кинематографа - прим. "Кинократии") опускается неимоверно. Для них - не знаю. Для меня это шок и катастрофа", - заявил актер в беседе с "Вечерней Москвой". Отметив, что не очень понимает и принимает, "как может Анну Болейн играть чернокожая артистка".

"Я не понимаю этого и никогда не пойму. Ну, если они так хотят - ради бога, если у них это признано нормой - ну давайте…", - говорит Александр. Акцентируя, что в будущем не исключает подобного положения вещей и в российском кино, исходя из наблюдений за тем, "куда катится наш мир". "Но я не доживу, слава богу", - горько шутит Домогаров, далее останавливаясь на громком секс-скандале с Харви Вайнштейном, получившим реальный тюремный срок - и немалый.

Фото: kinopoisk.ru
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"Нет, вы мне объясните, зачем надо было уничтожать Вайнштейна? Уничтожить как личность, как человека, который создал много хорошего. Смысл какой?" - горячится артист.

Тем более что, по мнению Александра, ничего не было доказано ("покажите мне свидетелей, покажите мне экспертизу").

"На каком основании можно было "рубить" Вайнштейна? Я не понимаю, честно вам говорю. Это опять-таки какая-то новая американская политика", - подытоживает актер.

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