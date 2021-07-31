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31.07.2021 04:10
Рубрика: Экономика

Эксперт: Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки

Экономика России восстанавливается, на рубле это отражается позитивно. Есть потенциал к росту, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Из позитивных моментов он отметил спад политической напряженности, о чем свидетельствует соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". То есть геополитика на курс рубля практически не влияет.

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Но есть и другие факторы. В августе российские компании начнут выплату дивидендов, в том числе иностранцам. И почти 160 миллиардов рублей будут конвертированы в валюту. Поэтому возможны просадки курса рубля, заявила Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ "ФИНАМ".

Что касается экспорта. С одной стороны, России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю, так как это позитивно сказывается на бюджете, ведь доходы от налогов растут.

С другой стороны, валютная выручка российских экспортеров растет, что создает большой приток валюты в экономику. А значит, рубль может подорожать. В аналогичной ситуации находится и китайский юань. "Однако курс юаня удерживается властями КНР на низком уровне, чтобы поддерживать экономику", - цитирует Тузова агентство "Прайм".

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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