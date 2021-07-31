Инфекционист: Нет свидетельств утечки коронавируса из лаборатории

Свидетельств того, что коронавирус SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из китайской лаборатории - нет. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

По его словам, ничего не подтверждает того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Ученый подчеркнул, что вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане "является больше политическим", цитирует РИА Новости.

Ранее директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Ученый отметил, что до 30 декабря 2019 года институт не сталкивался и не изучал вирус SARS-CoV-2. Он также назвал "небылицей, высосанной из пальца" сообщения СМИ о том, что в ноябре 2019 года у трех сотрудников института были выявлены симптомы COVID-19.