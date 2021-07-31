Как летние каникулы в автопроме скажутся на доступности машин

В последнее время автозаводы по всему миру вынужденно останавливают производство из-за нехватки комплектующих. Однако наступил сезон корпоративных отпусков, и плановые простои конвейеров только усугубят ситуацию с доступностью автомобилей.

Отпуск - это святое

Несмотря на сохраняющийся дефицит новых машин, российские автозаводы массово останавливают свои конвейеры на летние каникулы.

Открыло череду отпусков в автопроме предприятие Renault в Москве, где плановый двухнедельный простой начался еще в конце июня. Затем отдыхать отправились российские заводы Hyundai, Haval, Nissan, Toyota и "Мазда Соллерс", а также Ульяновский автозавод и АвтоВАЗ.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в июле сохраняется дефицит на складах у дилеров в размере от 20% до 60%. Оптимальным же считается запас, который превышает план продаж в 1,2-1,5 раза. На сегодняшний день самые востребованные модели придется ждать от трех месяцев до полугода. Из-за дефицита полупроводников автомобилей выпускается меньше, а остановка конвейеров на летние каникулы может усугубить существующую ситуацию с дефицитом новых машин.

В свою очередь аналитик "Дрома" Игорь Олейников отмечает, что летом спрос на автомобили традиционно ниже, поэтому из-за корпоративных отпусков на автозаводах не стоит ждать провала в продажах.

Отдыхать, так отдыхать!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Дольше всех летние каникулы будут длиться на АвтоВАЗе и предприятии "Лада Ижевск" - три недели, до середины августа. И это притом, что на протяжении последних двух месяцев тольяттинский автогигант был вынужден неоднократно останавливать производство некоторых моделей Lada из-за нехватки электронных компонентов. На предприятии уверяют, что в дилерской сети есть достаточный запас машин, и дефицита быть не должно, однако данные самих дилеров говорят об обратном.

Так, в ГК "Прагматика" наблюдают нехватку таких моделей как Lada Vesta SW Cross, Largus Cross, Niva Travel, а также комплектаций автомобилей, в которых используются штатные аудиосистемы, особенно варианты с навигационной системой. В компании ожидают, что режим дефицита сохранится в июле и особенно августе из-за летних каникул на заводе и надеются на увеличение доступности автомобилей со второй половины сентября.

Как отмечает гендиректор "Прагматика Купчино" Игорь Бадер, на сегодняшний день самая напряженная ситуация остается с "Ларгусами" (практически все автомобили предоплачены клиентами более чем на три месяца вперед) и Vesta SW Cross в максимальных комплектациях. По этим моделям есть опасения, что дефицит продлится до начала 2022 года.

В ГК "ТрансТехСервис" в августе также ожидают нехватку автомобилей Lada в связи с каникулами завода и недопоставками электронных систем.

"В сентябре складской запас автомобилей тольяттинского автопроизводителя будет на низком уровне, но мы рассматриваем данную проблему как временную", - заявила руководитель дивизиона Lada/Renault/Mitsubishi/Mazda ГК "ТрансТехСервис" Юлия Бубнова.

"Гранте" дефицит не страшен

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Стоит отметить, что линия по сборке автомобилей Lada Granta из-за нехватки компонентов была остановлена на несколько дней раньше корпоративного отпуска. В результате самая популярная в России модель не будет выпускаться почти месяц.

Впрочем, это не должно помешать ей сохранить лидерство в рейтинге продаж, учитывая, что ближайшие конкуренты испытывают те же проблемы с доступностью, да и стоят они дороже. К примеру, по данным ГК "Прагматика", сроки ожидания автомобилей Kia сейчас длиннее, чем они были в прошлом году, а наиболее дефицитная модель - кросс-хэтчбек Rio X.

По мнению Игоря Бадера, запасов автомобилей у дилеров должно хватить для того, чтобы "Гранта" удержала лидирующие позиции. К тому же электронных компонентов для ее выпуска требуется меньше, чем более современным моделям, добавляет Игорь Олейников.

Между тем, отпускной сезон в российском автопроме продолжается. На очереди - предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде, которые уйдут на летние каникулы в августе. Кроме того, на калининградском заводе "Автотор" ведется масштабная модернизация окрасочного комплекса, из-за чего с середины июля до сентября остановлено производство четырех моделей Kia и Hyundai, выпускающихся по полному циклу.

Планов громадьё

Фото: Андрей Полухин/РГ

Вместе с тем, несмотря на продолжающиеся перебои с поставками комплектующих, некоторые российские автозаводы с осени планируют увеличение объемов выпуска и введение дополнительных производственных смен. Так, АвтоВАЗ более чем на 10% увеличит производственный план, для чего с сентября по ноябрь введет увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей, а также наймет дополнительно более 1500 работников.

Петербургский завод Nissan, который уже с июля ввел увеличенный 10-часовой рабочий день, в ноябре планирует перейти на двухсменный режим работы. Предприятие Haval в Тульской области в сентябре также намерено ввести вторую смену в связи с растущим спросом на новый кроссовер Jolion.

Как считает Денис Мигаль, планы автоконцернов нарастить производство новых автомобилей осенью этого года чересчур оптимистичны. Во-первых, поставки электронных компонентов для оснащения авто вряд ли восстановятся настолько быстро, особенно с учетом ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Скорее всего, поставки микросхем не нормализуются до конца года. Кроме того, нет экономического обоснования для роста производства: из-за сильного увеличения стоимости новых машин россияне не имеют возможности каждый раз приобретать все более дорогие авто, поэтому отдают предпочтение ассортименту вторичного рынка.