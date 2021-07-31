Как салоны пассажирских самолетов полностью избавят от вирусов

Концерн Радиоэлектронные технологии госкорпорации Ростех разработал для пассажирских самолетов воздухоочиститель с эффективностью свыше 99,9%. Установка очищает воздух от всех известных вирусов, включая COVID-19, может применяться как при предполетной подготовке самолета, так и непосредственно во время рейса.

Установка Тиокрафт VR1000 АЭРО - новая модель линейки воздухоочистителей, которые серийно выпускает Раменский приборостроительный завод. Первая презентация новой системы очистки воздуха состоялась на МАКС-2021.

На борту воздушного судна люди продолжительное время находятся в замкнутом пространстве, в таких условиях обеззараживание воздуха - наиболее эффективный способ обеспечения их безопасности, позволяющий свести к минимуму риск распространения среди пассажиров вирусов и респираторных заболеваний. Минимальный размер частиц, которые обезвреживает воздухоочиститель Тиокрафт, - 10 нанометров, для сравнения, размер вириона вируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, составляет от 50 до 200 нанометров.

"Новый воздухоочиститель Тиокрафт для гражданских самолетов - очень востребованная и значимая разработка. Система гарантирует защиту от бактерий, летучих органических соединений и вирусов, обладает уникальными показателями работы. При этом сегодня это единственная технология обеззараживания, эффективность которой подтверждена по итогам испытаний в 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства обороны, показала высокие результаты эффективности. Небольшие габаритные размеры и мобильность установки позволяют использовать наши воздухоочистители в самолетах любого класса. Учитывая уникальные характеристики разработки и ее универсальность, можно говорить о ее высоком потенциале как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - подчеркнул гендиректор концерна Радиоэлектронные технологии Николай Колесов.