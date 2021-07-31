Почему перегорают предохранители в машине: причины, устранение проблем

Электрические цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями, и при отказе какого-либо потребителя энергии первым делом имеет смысл смотреть, все ли в порядке с этими коммутационными устройствами, размыкающими защищенную цепь при прохождении по ней чрезмерно высокого тока. Разберемся, как диагностировать неисправность и что делать после этого.

На львиной доле автомобилей предохранители располагаются в блоках. Один из них, основной, чаще всего размещен под капотом или в районе багажного отделения.

Второй, вспомогательный блок, монтируется, как правило, под передней панелью в салоне, но случается также, что некоторые предохранители располагаются отдельно, в различных частях машины.

Чаще всего предохранители выходят из строя при коротком замыкании внутри потребителя - стартера, генератора, электродвигателя отопителя и так далее. Или, скажем, случается, что в гнездо прикуривателя попала мелочь или какой-то мелкий мелкий металлический предмет - и вот вам, сгоревший предохранитель. Еще одна частая причина неисправности - подключение в штатную энергосистему мощного устройства или неисправного гаджета.

Как определить, какой предохранитель искать

Чтобы определить, какой именно предохранитель вышел из строя, проще всего воспользоваться автомобильным мануалом. В нем вы обнаружите так называемую карту, в которой отображено, на каких местах установлены предохранители, отвечающие за тот или иной потребитель. Определив локацию нужного предохранителя, следует выполнить его диагностику.

Как проверить предохранитель

Самый простой способ проверки таких коммутационных устройств - это банальный визуальный осмотр на наличие обрыва проволоки внутри корпуса предохранителя.

Если последняя разорвана или на корпусе имеются следы расплавления, это значит, что виновник обрыва цепи найден.

Плохо то, что визуальный осмотр подходит лишь для стеклянных или прозрачных полимерных предохранителей. Таких - большинство, однако существуют также и предохранители с непрозрачными корпусами. В таком случае уже без вариантов - вооружайтесь электронными приборами.

Скажем, простейший мультиметр позволяет разрешить сомнения в сложных ситуациях. При исправном предохранителе на его концах не будет зафиксировано напряжение. В случае же неисправности вольтметр покажет значение бортовой сети.

Причины перегорания

Согласно статистике страховых компаний, более 90% пожаров в автомобиле вызваны неисправностями бортовой проводки и применением нештатных предохранителей или так называемых "жучков" - самодельных плавких предохранителей, выполняемых чаще всего из медной проволоки.

Также нарушение контакта в предохранителе происходит при движении по неровным дорогам. "Болтанка" в некоторых случаях может вызвать скачки тока в цепи и привести к сгоранию предохранителя.

Подключение оборудования с чрезмерной мощностью - еще одна частая причина смерти предохранителей. Возможен также выход предохранителя из строя из-за попадания воды на незащищенные участки проводки и контакты под напряжением, короткого замыкания в проводке, возникшего из-за неисправностей потребителей или самой проводки.

Кроме того, не секрет, что предохранители часто горят в автомобилях любителей спортивной езды и участников внедорожных ралли. В таких режимах электрооборудование работает с увеличенной токовой нагрузкой, что нередко приводит к разрушению плавких вставок.

Ремонт неисправных потребителей и предохранителей

Обнаружить неисправный узел, вызывающий перегорание предохранителя, имеет смысл как можно скорее. Затем этот потребитель следует отключить от бортовой сети и при первой же возможности отдать в ремонт или заменить.

Что же касается предохранителей, то ремонтировать их точно не стоит, поскольку такие самоделки, равно как "жучки", могут спровоцировать короткое замыкание и пожар.

Помните также, что в блоке предохранителей или на защитной крышке предусмотрено место для запасных элементов, а цвет предохранителя обозначает его номинал. Кроме того, имеет смысл держать в автомобиле несколько предохранителей разного номинала на случай выхода из строя сразу нескольких коммутационных устройств.