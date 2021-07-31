Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о президентской выплате на школьников со 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Портал госуслуг в начале июля уже разослал уведомления 12,5 млн родителей, которые имеют право на эти выплаты. Те, кто не отправлял ранее заявлений через портал и не получил уведомление о выплате, могут самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг.