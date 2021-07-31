Проценко назвал симптомы "длинного" COVID-19

Для затяжного коронавируса, "длинного" COVID-19 характерны многие симптомы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Так, для "длинного" COVID-19 характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак. Такие симптомы наблюдаются и у молодежи.

"Я для себя long COVID считаю ситуацию, когда люди в течение двух и более месяцев не могут вернуться к изначальному качеству жизни. Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема", - рассказал доктор в беседе с РБК.

Прошлой осенью в Минздраве РФ сообщили, что в разных странах мира переболевшие коронавирусом жалуются на продолжительные проблемы со здоровьем. Ученые во всем мире изучают эту проблему, однако пока нет однозначных ответов на волнующие медиков и пациентов вопросы.

Как сообщили в ВОЗ, сейчас уже известны свыше 200 симптомов постковидного синдрома. Россияне в ходе проведенного опроса чаще всего жаловались на усталость и одышку после перенесенного коронавируса.