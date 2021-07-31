Проценко развеял миф о возможности заражения COVID-19 от прививки

Предположение о том, что вакцинация может спровоцировать заражение коронавирусом - это "спекуляция антиваксеров". Такое мнение высказал главврач московской горбольницы №40 Денис Проценко.

По его словам, данный тезис противоречит банальной логике. "Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины", - цитирует врача РБК.

Проценко отметил, что полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но как раз после первой прививки люди склонны "расслабляться", не соблюдать меры борьбы с коронавирусом, хотя иммунитет еще не успел сформироваться.

Ранее Проценко рассказал о риске заболеть коронавирусом после введения первого компонента вакцины. Он пояснил, что иммунитет развивается в течение двух недель после первой прививки, и "мы не можем считать пациента вакцинированным после нее". При этом 90% больных, которых госпитализировали в больницу в Коммунарке, были привиты только первым компонентом.