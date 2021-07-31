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Фото: в Серпухове стартовали съемки сериала Netflix по "Анне Карениной"

Новости
    31.07.2021, 17:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: vk.com/ sluh_serp Фото: vk.com/ sluh_serp
Фото: vk.com/ sluh_serp

В подмосковном городе Серпухов начались съёмки первого русского проекта Netflix - многосерийной современной адаптации "Анны Карениной" Льва Николаевича Толстого.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает "МК", иллюстрируя текст фотографией, первый день съёмок в городе проекта "Анна К." съёмочная группа провела на вокзале. Какую сцену снимали в этот момент, не известно. Также съёмки проводились на площади Ленина и на Советской улице.

В городской группе в сети "ВКонтакте" также появились фотографии съёмочного процесса.

Ранее был объявлен актёрский состав сериала. Каренину сыграет Светлана Ходченкова. Также в ролях: Фёдор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Юра Борисов (Константин Лёвин), Дарья Верещагина (Кити Щербацкая), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна). Имя исполнителя Вронского пока держится в секрете.

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