Как изменилась ситуация с безработицей в России

Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона, на 60% меньше, чем в начале 2021 года, сообщает Минтруд. Общая численность безработных в России в июне 2021 года составила 3 млн 579 тысяч человек, уточняет Росстат. Но это тоже на 106 тыс. меньше, чем было в мае.

В промышленно развитой Башкирии регистрируемая безработица сократилась в 2,2 раза: 1 января на учете состояли 106,5 тысячи человек, 27 июня - 47,6 тысячи. Одна из причин: региональный Минтруд создал информационный ресурс, где работодатели заявляют о всех имеющихся у них вакансиях, сообщает bashinform.ru. Выяснилось: всего в регионе нехватку кадров испытывает 80 тыс. организаций. Наибольшая потребность в кадрах отмечается в агропромышленном комплексе, лесном и рыбном хозяйствах - 4 тыс. человек, это 31% от общей потребности в рабочих руках. Нужны механизаторы, трактористы, комбайнеры, мастера по ремонту сельхозтехники. На втором месте - сфера транспорта: автомеханики, машинисты железнодорожно-строительных машин, слесари по их ремонту, электромеханики, водители городских автобусов.

Изложены и перспективы: в ближайшую трехлетку нехватка квалифицированных рабочих составит 12,9 тыс. человек, специалистов среднего звена - 14,7 тыс., специалистов с высшим образованием - 66,7 тыс. человек.

В Ярославской области уровень регистрируемой безработицы, "скакнувший" вверх в пик распространения коронавирусной инфекции, удалось снизить до 1,3%, что соответствует допандемийному показателю. Как сообщают местные СМИ, губернатор Дмитрий Медведев особо отметил, что хороший задел областное правительство сделало на Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашений на 30 миллиардов рублей, и теперь в рамках реализации эти проектов в регионе появятся более 4 тысяч рабочих мест.

В 2021 году в Костромской области численность зарегистрированных безработных снизилась в 3,7 раза: с 11290 до 3048, - сообщает сайт БЕZФОРМАТА, ссылаясь на региональный департамент по труду и социальной защите населения. При этом информсайт напоминает, что еще прошлой осенью губернатор Сергей Ситников говорил: "Тема носит отчасти искусственный, рукотворный характер. И проблема в одном - у нас есть ответственность государства перед безработными, но нет ответственности безработных перед той же самой службой занятости, которая их направляет на работу. В итоге около половины безработных не имеют официального трудоустройства более года. По мнению специалистов, это говорит о их неофициальной работе и возможном получении зарплаты в конверте. А государственная инспекция труда по региону не инициировала "ни одного" разбирательства по поводу "серых зарплат". Глава региона заявил, что "работу инспекции труда по Костромской области в ближайшее время проверит прокуратура".

Тем временем в Сыктывкаре, по сообщению агентства koniinform.ru, в Госсовете Коми продолжается работа над законодательной инициативой в Госдуму о поправках в закон о занятости населения. Парламентарии предлагают предусмотреть в законе дополнительные случаи отказа в признании граждан безработными и прекращения социальных выплат тем, кто прошел профобучение, и которым была предложена работа, но они от нее отказались.

Зато в Калининградской области количество официально зарегистрированных безработных жителей с начала года сократилось в 3,5 раза - с 30 655 до 8 865 человек (по данным на 29 июля). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство социальной политики. Одна из базовых причин: с начала года на крупных и средних предприятиях было создано 3 400 новых рабочих мест, а общее количество вакансий увеличилось до 21 042 (для сравнения в прошлом году на эту же дату - 10 924 единицы), доля рабочих профессий составляет более 68 %.

Это первые результаты указа губернатора Антона Алиханова о запрещении иностранным гражданам, работающим по патентам (трудовым мигрантам), заниматься определенными видами деятельности. Указ заработает лишь осенью, и руководитель региональной узбекской диаспоры Шукурбек Мирзаджанов уже предупредил: в Калининграде следует ожидать резкое сокращение объемов выпечки лепешек и лаваша, из города также уедут около 200 таксистов. И так далее. Места демпингующих гастарбайтеров займут местные жители, надеются региональные власти. Указ будет действовать год, после чего правительство региона, в зависимости от ситуации на рынке труда, примет решение о продлении или прекращении запрета.