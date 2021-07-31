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31.07.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Поезд Ейск - Москва задержан в Калужской области из-за аварии на переезде

Текст: Ирина Огилько

Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на переезде в Калужской области. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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В субботу около в 12:51 на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя - Ферзикового Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск - Москва.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

При столкновении произошел сход трех колесных пар локомотива. На место незамедлительно направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами обратились два человека.

Задержка поезда № 231 сообщением Ейск - Москва составит около 4 часов. Пассажирам рекомендуется планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути.

Водителей призывали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

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