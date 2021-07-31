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31.07.2021 03:08
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах РФ на следующей неделе

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В начале следующей недели аномальная жара придет в ряд регионов России, температура местами будет достигать +39...+41 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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По его словам, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника будет +33…+36 градусов. "Температура существенно выше нормы, аномалия выше семи градусов", - цитирует ТАСС метеоролога.

Очень жаркая погода прогнозируется почти во всех регионах Приволжского федерального округа. Речь идет о Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, Чувашии, Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Марий Эл.

С третьего августа температура воздуха в регионах Поволжья будет +33…+39 градусов. "В Саратовской области столбик термометра днем поднимется до +41. Это на 7-8 градусов выше нормы", - подчеркнул Вильфанд.

Он предупредил, что жаркая погода прогнозируется в Волгограде, где температура будет достигать 40 градусов. В Ростовской области и Краснодарском крае - до +35…+37. Такая же ситуация и в степных районах Крыма.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что наступающий август в большинстве регионов России будет теплее обычного. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов страны. Зато аномально теплым последний месяц лета будет во многих регионах.

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