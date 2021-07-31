СК начал проверку после аварии на переезде в Калужской области

Следственный комитет начал проверку после столкновения пассажирского поезда и грузовика в Калужской области. Этим занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Вот что на этот момент известно следствию. В субботу, 31 июля, в 12:51 на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя - Ферзиково в Калужской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом сообщением Ейск - Москва.

Водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать столкновения не удалось. В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте. Столкновение повлекло сход трех колесных пар локомотива.

Следователем Брянского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. В них входит установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба. До сих пор продолжается осмотр места происшествия, пассажирского поезда, грузового автомобиля, опрашиваются члены локомотивной бригады, очевидцы.

Как заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, по результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать дело или нет.