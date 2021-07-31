СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске

Следователи СК по Брянской области официально заявили, что у них в производстве есть уголовное дело, возбужденное по факту похищения проживавшего в Брянске гражданина Таджикистана. Следователи уже задержали организатора похищения, а также исполнителей преступления - жителя Московской области и двух жителей Дагестана.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Таджикистана отдыхал в одном из ночных клубов Москвы. Там он в ходе ссоры убил 21-летнего жителя Московской области, который был уроженцем Дагестана. После убийства таджик сбежал и был следствием объявлен в розыск за совершенное преступление.

В июне этого года отец погибшего встретился в Москве с 43-летним и 38-летним жителями Дагестана и договорился с ними, что бы те нашли убийцу его сына и, как записали в деле, "лишили его жизни за денежное вознаграждение". К совершению преступлений один из фигурантов привлек своего знакомого - 30-летнего жителя Московской области.

Гражданина Таджикистана эти люди нашли в Брянске и втроем приехали в город.

Днем 15 июля двое жителей Дагестана ворвались в квартиру в одном из многоквартирных домов по проспекту Ленина в Брянске. Избили гражданина Таджикистана, одев на его голову полиэтиленовый пакет и увезли его в лес в районе автодороги "Обход города Брянска". Там эти люди обмотали пакет на голове похищенного гражданина клейкой лентой и сбросили его в заранее приготовленную яму, которую засыпали песком и мусором. Потом вернулись в Московскую область.

В СК подчеркнули, что преступление раскрыто при непосредственном участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД. Всех исполнителей преступлений следователи установили на территории Москвы и Московской области, а организатора - на территории Дагестана.

Следователи задержали четверых подозреваемых, каждому из которых уже предъявлены обвинения.

Следователями и следователями-криминалистами установлено местонахождение тела погибшего человека. Расследование продолжается.