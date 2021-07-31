В московском метро началось тестирование Face Pay с пассажирами

В московском метро стартовал новый этап тестирования Face Pay - теперь систему "обкатывает" фокус-группа пассажиров. Об этом в Telegram-канале департамента транспорта сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Напомним, что Face Pay - это "оплата лицом". Камеры считывают ваш портрет и сопоставляют с привязанной к аккаунту банковской картой, откуда идет списание. Заявку на участие в тестировании можно оставить по ссылке facepay.mosmetro.ru.

До этого технологию тестировали только сотрудники метро, теперь в фокус-группу попадет тысяча пассажиров.

"Сотрудники метро уже совершили более миллиона успешных проходов на станции. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская", - отметил Максим Ликсутов.