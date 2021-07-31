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31.07.2021 09:37
Рубрика: Экономика

В московском метро началось тестирование Face Pay с пассажирами

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро стартовал новый этап тестирования Face Pay - теперь систему "обкатывает" фокус-группа пассажиров. Об этом в Telegram-канале департамента транспорта сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Напомним, что Face Pay - это "оплата лицом". Камеры считывают ваш портрет и сопоставляют с привязанной к аккаунту банковской картой, откуда идет списание. Заявку на участие в тестировании можно оставить по ссылке facepay.mosmetro.ru.

До этого технологию тестировали только сотрудники метро, теперь в фокус-группу попадет тысяча пассажиров.

"Сотрудники метро уже совершили более миллиона успешных проходов на станции. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская", - отметил Максим Ликсутов.

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