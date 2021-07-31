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31.07.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

Арестован экс-полицейский, обвиняемый в убийстве школьницы под Самарой

Текст: Алексей Юхтанов (Самара)

Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы после ДТП под Самарой, сообщает региональное управление СК.

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре оказался подполковником

Труп девочки с травмами и ножевыми ранениями был обнаружен вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следком возбудил уголовное дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу он был уволен из органов МВД.

РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, сообщает об основной версии расследования, которая заключается в том, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.

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