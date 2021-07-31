Минэкономразвития готово поддержать бизнес, решивший выйти из тени

Минэкономразвития готово оказать поддержку бизнесменам, которые решат выйти из тени. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников.

Министр посетил Дагестан, где провел встречи с руководством региона и обсудил позитивный тренд легализации бизнеса и увеличение налогооблагаемой базы за счет выхода предпринимателей из теневого сектора экономики. В регионе, по данным ведомства, около половины предпринимателей работают в неформальном секторе, включая различных производителей.

"Легализация необходима не только в промышленности - эта задача касается торговли, сферы ЖКХ, энергетики, сферы недвижимости. Видим, регион уже делает шаги в этом направлении. Минэкономразвития готово поддержать бизнес, кто уже решил перестроить работу", - сказал Решетников в беседе с РИА Новости.

Он предложил создавать промышленные площадки единым институтом развития СКФО - Кавказ.РФ, и распространять на эти площадки льготный налоговый период, чтобы помочь предприятиям постепенно перестроится.

"Мы доверяем бизнесу. Важно найти баланс - между стимулирующими мерами и контролем", - добавил глава Минэкономразвития.

Ранее на совещании в Пятигорск Решетников презентовал модели экономического развития субъектов СКФО, пояснив, что по сути это "дорожные карты" по повышению инвестиционной привлекательности регионов.