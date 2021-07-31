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31.07.2021 15:21
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития готово поддержать бизнес, решивший выйти из тени

Текст: Евгения Думанская

Минэкономразвития готово оказать поддержку бизнесменам, которые решат выйти из тени. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников.

Фото: Пресс-служба СКФУ
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Министр посетил Дагестан, где провел встречи с руководством региона и обсудил позитивный тренд легализации бизнеса и увеличение налогооблагаемой базы за счет выхода предпринимателей из теневого сектора экономики. В регионе, по данным ведомства, около половины предпринимателей работают в неформальном секторе, включая различных производителей.

"Легализация необходима не только в промышленности - эта задача касается торговли, сферы ЖКХ, энергетики, сферы недвижимости. Видим, регион уже делает шаги в этом направлении. Минэкономразвития готово поддержать бизнес, кто уже решил перестроить работу", - сказал Решетников в беседе с РИА Новости.

Он предложил создавать промышленные площадки единым институтом развития СКФО - Кавказ.РФ, и распространять на эти площадки льготный налоговый период, чтобы помочь предприятиям постепенно перестроится.

"Мы доверяем бизнесу. Важно найти баланс - между стимулирующими мерами и контролем", - добавил глава Минэкономразвития.

Ранее на совещании в Пятигорск Решетников презентовал модели экономического развития субъектов СКФО, пояснив, что по сути это "дорожные карты" по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

В регионах Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Правительство Минэкономразвития СКФО

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