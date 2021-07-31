Приглашенная Путиным многодетная семья приехала на отдых в Сочи

Многодетная семья Гавриленко из города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа по приглашению президента России приехала отдохнуть в Сочи. Для супругов и семерых из их восьми детей по распоряжению мэра курортного города Алексея Копайгородского подготовили насыщенную программу. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, семья уже побывала на Красной поляне и осталась в восторге.

- Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу. После отдыха и в горах, и на побережье надеемся, что у них останутся самые благоприятные впечатления об отдыхе в Сочи на всю жизнь, - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи Нонна Кардава.

У одной из дочерей четы Гавриленко на дату приезда выпал день рождения. По этому случаю ей вручили подарок от Владимира Путина и цветы от мэра курорта, а также провели прогулку по парку "Ривьера".

Как сообщалось, Владимир Путин пригласил семью Гавриленко на отдых в Сочи в ходе онлайн-встречи 1 июня с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Члены большого семейства вдевятером планировали отправиться на Черноморское побережье на автомобиле, но президент предложил предоставить им билеты на самолет и поручил организацию отдыха властям Сочи.