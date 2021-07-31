В Севастополе для городской электрички построят 12 новых станций

В Севастополе в рамках проекта "Городская электричка", включенного в федеральную целевую программу развития Крыма, планируется построить 12 новых железнодорожных станций. Об этом губернатор города Михаил Развожаев заявил по итогам совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

- Это интересный, важный и нужный для Севастополя проект сейчас в стадии проработки, - отметил Развожаев. - На первом этапе будут запускаться это 12 станций с платформами. В результате у Севастополя появится новый вид общественного транспорта на основе уже существующей инфраструктуры. Полностью проект будет реализован до 2030 года.

Реализация проекта начнется в 2022 году. Известно, что по городу будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 российского производства на дизельной тяге. Планируется реконструировать железнодорожные пути от станции Инкерман-II до разъезда Сапунгорского, а также две ветки, ведущие в Камышовую бухту и Балаклаву. Городская электричка будет ходить через микрорайон Жидилова, поселок Штурмовое, 5-й и 7-й километры Балаклавского шоссе, Золотую Балку, Камышовое шоссе, улицу Правды.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил сдать последний, восьмой участок федеральной трассы "Таврида" в Севастополе раньше намеченного срока - к 2023 году.