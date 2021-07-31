Борщевик начал освоение Заполярья

Борщевик Сосновского, заполонивший пригородные территории российских регионов, уже начал освоение пространств Заполярья и, по мнению ученых Научного центра изучения Арктики, может серьезно навредить традиционному хозяйству малочисленных народов Крайнего Севера.

Предполагается, что его семена попали на Север случайно - например, на днищах грузовых контейнеров с техникой, привозимых с Большой Земли. Но на территории Ханты-Мансийска, как сообщало информагентство NEWS-HM, очагом произрастания борщевика Сосновского оказалась территория переулка Южный, улиц Отрадная и Гагарина, где в 80-е годы располагался питомник сельскохозяйственной опытной станции научно-исследовательского института Северного Зауралья.

А теперь в ходе экологического мониторинга разных районов ХМАО ученые зафиксировали стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений, и прежде всего борщевика, который уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи. По словам кандидата географических наук Романа Колесникова, вытеснение традиционной флоры такими растениями способно привести к "критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики".

На Сахалине, куда борщевик Сосновского когда-то был завезен, как корм для коров, он уже превратился в агрессивного захватчика земель. По сообщениям агентства Sakhalin.info, власти острова намерены всерьез взяться за уничтожение борщевика, с выделением миллионных сумм на эту борьбу.

В Мурманской области, по сообщению агентства Би-порт, Центр управления регионом зарегистрировал 53 интернет-жалобы на тему борщевика из 12 муниципалитетов: Мурманска, Кировска, Мончегорска, Апатитов и других. Они сообщали о том, что борщевик растет возле детских площадок и дорог, ведущих к школам и детским садам. Лишь после этого Мурманское управление жилищно-сервисным комплексом сообщило, что провело покос борщевика.

В Курской области по информации сетевого издания "Курские известия", глава региона Роман Старовойт поручил разработать программу по борьбе с борщевиком.

- Это должна быть комплексная система, рассчитанная минимум на 2 года. Нужно ознакомиться с передовыми технологиями, если мы его будем просто выкашивать, то ничего не добьемся, - сообщил губернатор.

Зато в Кировской области, как сообщают местные СМИ, борьба с борщевиком уже ведется поэтапно, с обязательным применением химической обработки. "Препарат - химический пестицид, - поясняет замдиректора областного центра дезинфекции Виталий Брамм. - Достаточно эффективно работает, проникая сквозь листы и стебли в корневую систему. Уже через неделю - видимый эффект: растение желтеет, потом увядает и засыхает. Но данный цикл необходимо повторять на протяжении нескольких лет.

В Новгородской области борьба с борщевиком ведется по нарастающей: по информации издания ВНовгороде.Ру. нынешние объемы химической обработки и скашивания в 2,2 и 2,4 раза превышают уровни прошлого года. Также проводятся проверки на частных территориях. В соответствии с требованиями областного закона предусмотрены штрафы для собственников, которые не обрабатывают свои территории и участки от борщевика. Они составляют от 2 до 5 тысяч рублей на физических лиц, 30-50 тысяч рублей на руководителя организации, до 1 миллиона на юридических лиц…

Зато в Алтайском университете ученые и студенты создали из ядовитого борщевика Сосновского вытяжку против псориаза. Как пишут РИА Новости, разработкой уже заинтересовался московский Псориаз-центр. А на Камчатке, как сообщают местные СМИ, нашлись большие любители свежего борщевика - бурые медведи. Особенно любят огни сочные мясистые стебли крупных взрослых растений. Те самые, от которых у людей серьезные ожоги.