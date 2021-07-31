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31.07.2021 20:12
Рубрика: В мире

Россияне эвакуированы из отелей в Бодруме из-за лесных пожаров

Текст: Александр Саможнев
Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

По данным дипломатов, в субботу возник серьезный очаг возгорания в пригороде Бодрума, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших власти проводят превентивную эвакуацию населения и туристов. Операция проходит организованно. Часть отдыхающих вывозится на морском транспорте.

Фото: Иван Петров
Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров

Российские туристы находятся в Бодруме на отдыхе по линии туроператоров. Они будут обеспечены всем необходимым. Жизни людей ничего не угрожает, заверили в диппредставительстве.

В Турции за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 регионах. Продолжается тушение возгораний в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османи, информирует министерство сельского и лесного хозяйства.

В мире Ближний Восток Турция

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