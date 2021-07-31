Россияне эвакуированы из отелей в Бодруме из-за лесных пожаров

По данным дипломатов, в субботу возник серьезный очаг возгорания в пригороде Бодрума, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших власти проводят превентивную эвакуацию населения и туристов. Операция проходит организованно. Часть отдыхающих вывозится на морском транспорте.

Российские туристы находятся в Бодруме на отдыхе по линии туроператоров. Они будут обеспечены всем необходимым. Жизни людей ничего не угрожает, заверили в диппредставительстве.

В Турции за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 регионах. Продолжается тушение возгораний в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османи, информирует министерство сельского и лесного хозяйства.