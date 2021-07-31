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31.07.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Летом 2021 года россияне на 16% чаще, чем в прошлом году, стали бронировать билеты на поезда и самолеты в день рейса, сообщается в исследовании сервиса для путешественников OneTwoTrip.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Чаще всего авиабилеты в день вылета покупают жители Москвы - на их долю приходится 39,6% от всех таких бронирований. На втором месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург - 11,8%.

Билеты на поезда в последний момент тоже чаще всего покупают жители Москвы - 20% от бронирований в день выезда. На Санкт-Петербург приходится 8,5% таких поездок. Склонны к спонтанным путешествиям и в Сочи - в этом городе в последний день покупают 5,4% авиабилетов из общей массы таких бронирований и 4,7% билетов на поезда.

Как передает RT со ссылкой на исследование, чаще всего в день рейса покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Ранее были названы самые популярные у россиян места для путешествий на автомобиле. Как выяснилось, чаще всего туристы едут в Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

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