Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки

Летом 2021 года россияне на 16% чаще, чем в прошлом году, стали бронировать билеты на поезда и самолеты в день рейса, сообщается в исследовании сервиса для путешественников OneTwoTrip.

Чаще всего авиабилеты в день вылета покупают жители Москвы - на их долю приходится 39,6% от всех таких бронирований. На втором месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург - 11,8%.

Билеты на поезда в последний момент тоже чаще всего покупают жители Москвы - 20% от бронирований в день выезда. На Санкт-Петербург приходится 8,5% таких поездок. Склонны к спонтанным путешествиям и в Сочи - в этом городе в последний день покупают 5,4% авиабилетов из общей массы таких бронирований и 4,7% билетов на поезда.

Как передает RT со ссылкой на исследование, чаще всего в день рейса покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Ранее были названы самые популярные у россиян места для путешествий на автомобиле. Как выяснилось, чаще всего туристы едут в Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург.