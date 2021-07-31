Российский модуль "Причал" для МКС отправили на Байконур

Российский модуль "Причал", запуск которого к МКС запланирован на ноябрь этого года, отправлен на космодром "Байконур". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Роскосмоса".

Перед отправкой специалисты РКК "Энергия" успешно испытали "Причал" с комплексными стендами служебного модуля "Звезда" и многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

Запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "Причал" позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел".