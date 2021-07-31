Семь премиальных опций, которые теперь есть в массовых автомобилях

Трендом последних лет является оснащение массовых автомобилей оборудованием, еще недавно ассоциировавшимся с машинами премиального и люксового сегментов. "РГ" выделила семь главных технологий, которые предлагаются в доступных автомобилях.

Зимний пакет

Сегодня подогревы всех сидений, лобового и задних стекол, внешних зеркал и форсунок омывателя можно обнаружить во многих автомобилях массового сегмента, включая, к примеру, Renault Duster и Kia Seltos. Однако какие-то 10 лет подогреваемые задний диван и лобовое стекло мыслились как исключительно премиальные опции.

К примеру, функция подогрева задних сидений появилась в массовом сегменте впервые на флагманском лифтбеке Skoda Superb первого поколения.

Плюс появилась функция дистанционного запуска двигателя, которая реализована, к примеру, в кроссоверах Renault. В том же Duster (за исключением бензиновых версий) вы можете запрограммировать запуск силового агрегата через меню мультимедиа или подать сигнал с карточки-транспондера, причем дистанция срабатывания будет по меркам машин массового сегмента внушительной - в пару сотен метров.

Система кругового обзора

Фото: Ренат Закиев/ РГ

Возможность наблюдать за машиной по ее периметру, в том числе с высоты птичьего полета, была впервые реализована на автомобилях премиум-сегмента, однако в новинках массовых брендов, в частности концернов Hyundai-Kia и Renault-Nissan, такая опция сегодня предлагается для автомобилей старших или средних комплектаций.

Более того, в новинках китайских марок, например, в Chery Tiggo 7Pro, изображение с камер кругового обзора дополнено 3D-визуализайцией, когда водитель может наблюдать на центральном тачскрине за анимированной машиной, вписанной в реальную видеокартинку. Такое решение, совсем недавно ассоциировавшееся с премиальным и люксовым транспортом, значительно облегчает маневрирование в стесненном пространстве.

Умные сиденья

Фото: Юрий Зубко/РГ

Функция массажа автомобильных сидений относительно недавно ассоциировалась с флагманскими премиум-моделями. Например, с Mercedes-Benz S-Class. Однако некоторые массовые марки в погоне за конкурентными преимуществами также сегодня включают массажеры в списки опций своих новинок. Наиболее последователи в этот отношении концерн PSA.

Массажеры сиденья водителя можно обнаружить, к примеру, в старших комплектациях Citroen C4 и Peugeot 3008, а в более крупном SUV, Citroen C5 Aircross оба передних кресла оснащены системой многоточечного массажа, причем водитель и передний пассажир могут использовать тачскрин для выбора из пяти массажных программ, сочетающих массаж поясницы, спины и плеч.

Из китайских новинок массажной системой может похвастаться, к примеру, кроссовер Jac S7. Также в старших комплектациях массовых автомобилей сегодня не редкость подогрев всех сидений и вентиляция передних кресел. Такой функционал реализован, например, в передних креслах Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5 и Kia Sportage старших комплектаций.

Адаптивная светодиодная оптика

Фото: Пресс-служба Skoda

Даже в бюджетных автомобилях сегодня доступен в виде опции адаптивный свет, когда электроника включает систему подсветки поворотов и систему автоматического переключения с дальнего света на ближний.

Такой функционал реализован, к примеру, в топовой комплектации бюджетника Skoda Rapid, а в Volkswagen Gof и Passat такая оптика умеет подсвечивать объекты выборочно, меняя длину и интенсивность светового пучка. При этом "умные" фары управляются компьютером и интегрированы в общий электронный блок автомобиля, а функционал подсветки поворотов задействуется как при ближнем, так и дальнем свете.

Если же пойдет дождь, от датчика стеклоочистителей поступит соответствующий сигнал, и фары будут поворачиваться на меньший угол, чтобы исключить ослепление светом, отражающимся от мокрого дорожного покрытия.

Интернет-подключение

Фото: Пресс-служба Geely

Еще пять лет назад бортовым интернетом могли похвастать исключительно старшие модели премиальных брендов. Однако сегодня такую технологию можно встретить, к примеру, в Geely Atlas нового поколения.

В головное устройство мультимедиа здесь вшит SIM-чип c безлимитным подключением 4G. Таким образом вы получаете доступ, к примеру, к полноценной онлайн-навигации, сетевому радио, можно пользоваться также интернет-браузером, используя голосовые подсказки и даже в движении.

Похожая технология задействуется также в Lada Xray, где в старших комплектациях благодаря модему и встроенной SIM-карте можно "серфить" в интернете, использовать онлайн-навигацию от "Яндекса", соответственно получать навигационные подсказки с учетом дорожной ситуации, предупреждения о камерах и дорожных работах.

Проекция данных на лобовое стекло

Фото: Пресс-служба Mazda

Проекция данных на лобовое стекло еще несколько лет назад предлагались также исключительно для премиум-транспорта.

Сегодня же эта технология реализована, к примеру, в новых моделях Opel Crossland, Citroen C3 Aircross и Peugeot 3008, за что нужно благодарить разработчиков французского концерна PSA, предусмотревших в общем-то бюджетный вариант проекционного дисплея, когда данные передаются не на "лобовуху", а на выдвижной экран.

Между тем у младшего кроссовера марки Haval под названием Jolion данные проецируются прямо на лобовое стекло, причем речь идет не только о значениях скоростного режима, но также подсказках навигационной системы и данных круиз-контроля.

Автопарковщик

Фото: Пресс-служба Haval

Еще одно новшество в автомобилях массового сегмента - система автоматической парковки. У кроссовера Citroen C3 Aircross "автопарковщик" ставит машину параллельную и перпендикулярно тротуару. При этом по требованию водителя система автоматически находит место для стоянки и использует рулевое управление для безопасного выполнения парковочных маневров. Водителю остается только включить передачу заднего хода и нажимать на педали акселератора и тормоза.

А у новинки Haval Jolion в ходе автоматизированной парковки не нужно даже нажимать на педали. С прикосновением к соответствующей пиктограмме на центральном тачскрине "китаец" самостоятельно запаркуется и выберется из парковочного места, ориентируясь на передние и задние "парктроники". Нажимать на педали и крутить руль при этом не нужно. Наконец, кроссовер Santa Fe 2021 модельного года в топовой комплектации умеет парковаться по сигналу кнопок с брелока-транспондера. Водителю при этом даже не нужно сидеть за рулем.