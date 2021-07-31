Семь премиальных опций, которые теперь есть в массовых автомобилях

Сегодня подогревы всех сидений, лобового и задних стекол, внешних зеркал и форсунок омывателя можно обнаружить во многих автомобилях массового сегмента, включая, к примеру, Renault Duster и Kia Seltos. Однако какие-то 10 лет подогреваемые задний диван и лобовое стекло мыслились как исключительно премиальные опции.
К примеру, функция подогрева задних сидений появилась в массовом сегменте впервые на флагманском лифтбеке Skoda Superb первого поколения.
Плюс появилась функция дистанционного запуска двигателя, которая реализована, к примеру, в кроссоверах Renault. В том же Duster (за исключением бензиновых версий) вы можете запрограммировать запуск силового агрегата через меню мультимедиа или подать сигнал с карточки-транспондера, причем дистанция срабатывания будет по меркам машин массового сегмента внушительной - в пару сотен метров.
Возможность наблюдать за машиной по ее периметру, в том числе с высоты птичьего полета, была впервые реализована на автомобилях премиум-сегмента, однако в новинках массовых брендов, в частности концернов Hyundai-Kia и Renault-Nissan, такая опция сегодня предлагается для автомобилей старших или средних комплектаций.
Более того, в новинках китайских марок, например, в Chery Tiggo 7Pro, изображение с камер кругового обзора дополнено 3D-визуализайцией, когда водитель может наблюдать на центральном тачскрине за анимированной машиной, вписанной в реальную видеокартинку. Такое решение, совсем недавно ассоциировавшееся с премиальным и люксовым транспортом, значительно облегчает маневрирование в стесненном пространстве.
Функция массажа автомобильных сидений относительно недавно ассоциировалась с флагманскими премиум-моделями. Например, с Mercedes-Benz S-Class. Однако некоторые массовые марки в погоне за конкурентными преимуществами также сегодня включают массажеры в списки опций своих новинок. Наиболее последователи в этот отношении концерн PSA.
Массажеры сиденья водителя можно обнаружить, к примеру, в старших комплектациях Citroen C4 и Peugeot 3008, а в более крупном SUV, Citroen C5 Aircross оба передних кресла оснащены системой многоточечного массажа, причем водитель и передний пассажир могут использовать тачскрин для выбора из пяти массажных программ, сочетающих массаж поясницы, спины и плеч.
Из китайских новинок массажной системой может похвастаться, к примеру, кроссовер Jac S7. Также в старших комплектациях массовых автомобилей сегодня не редкость подогрев всех сидений и вентиляция передних кресел. Такой функционал реализован, например, в передних креслах Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5 и Kia Sportage старших комплектаций.
Даже в бюджетных автомобилях сегодня доступен в виде опции адаптивный свет, когда электроника включает систему подсветки поворотов и систему автоматического переключения с дальнего света на ближний.
Такой функционал реализован, к примеру, в топовой комплектации бюджетника Skoda Rapid, а в Volkswagen Gof и Passat такая оптика умеет подсвечивать объекты выборочно, меняя длину и интенсивность светового пучка. При этом "умные" фары управляются компьютером и интегрированы в общий электронный блок автомобиля, а функционал подсветки поворотов задействуется как при ближнем, так и дальнем свете.
Если же пойдет дождь, от датчика стеклоочистителей поступит соответствующий сигнал, и фары будут поворачиваться на меньший угол, чтобы исключить ослепление светом, отражающимся от мокрого дорожного покрытия.
Еще пять лет назад бортовым интернетом могли похвастать исключительно старшие модели премиальных брендов. Однако сегодня такую технологию можно встретить, к примеру, в Geely Atlas нового поколения.
В головное устройство мультимедиа здесь вшит SIM-чип c безлимитным подключением 4G. Таким образом вы получаете доступ, к примеру, к полноценной онлайн-навигации, сетевому радио, можно пользоваться также интернет-браузером, используя голосовые подсказки и даже в движении.
Похожая технология задействуется также в Lada Xray, где в старших комплектациях благодаря модему и встроенной SIM-карте можно "серфить" в интернете, использовать онлайн-навигацию от "Яндекса", соответственно получать навигационные подсказки с учетом дорожной ситуации, предупреждения о камерах и дорожных работах.
Проекция данных на лобовое стекло еще несколько лет назад предлагались также исключительно для премиум-транспорта.
Сегодня же эта технология реализована, к примеру, в новых моделях Opel Crossland, Citroen C3 Aircross и Peugeot 3008, за что нужно благодарить разработчиков французского концерна PSA, предусмотревших в общем-то бюджетный вариант проекционного дисплея, когда данные передаются не на "лобовуху", а на выдвижной экран.
Между тем у младшего кроссовера марки Haval под названием Jolion данные проецируются прямо на лобовое стекло, причем речь идет не только о значениях скоростного режима, но также подсказках навигационной системы и данных круиз-контроля.
Еще одно новшество в автомобилях массового сегмента - система автоматической парковки. У кроссовера Citroen C3 Aircross "автопарковщик" ставит машину параллельную и перпендикулярно тротуару. При этом по требованию водителя система автоматически находит место для стоянки и использует рулевое управление для безопасного выполнения парковочных маневров. Водителю остается только включить передачу заднего хода и нажимать на педали акселератора и тормоза.
А у новинки Haval Jolion в ходе автоматизированной парковки не нужно даже нажимать на педали. С прикосновением к соответствующей пиктограмме на центральном тачскрине "китаец" самостоятельно запаркуется и выберется из парковочного места, ориентируясь на передние и задние "парктроники". Нажимать на педали и крутить руль при этом не нужно. Наконец, кроссовер Santa Fe 2021 модельного года в топовой комплектации умеет парковаться по сигналу кнопок с брелока-транспондера. Водителю при этом даже не нужно сидеть за рулем.