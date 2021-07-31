Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что знаком с президентом РФ Владимиром Путиным уже более 40 лет.

"С 1980 года", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Нарышкина, это накладывает дополнительную ответственность. Однако именно в этом есть и веский стимул для достойной службы. "В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания", - рассказал глава СВР.

По словам Нарышкина, с президентом происходит общение "на одном языке". А для сотрудников СВР это очевидное свидетельство того, что их работа востребована. По мнению директора СВР, это, может быть, самое главное.

Ранее глава СВР рассказывал, что познакомился с Владимиром Путиным, когда его направили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ. "Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство", - отмечал Нарышкин.