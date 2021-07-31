Новости

Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 23:47
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 23:20
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 23:15
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 23:04
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 22:34
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 22:02
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 21:50
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 21:34
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 21:24
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 21:09
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 20:10
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 19:53
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 19:10
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 19:06
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 18:28
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 18:16
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 18:10
В Подмосковье собака напала на двоих детей 17:49
В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов 17:44
Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде 17:42
Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро 17:37
Проценко назвал симптомы "длинного" COVID-19 17:26
Джерард Батлер подал в суд на создателей "Падения Олимпа" 17:22
Российский модуль "Причал" для МКС отправили на Байконур 17:16
МИД РФ назвал сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
31.07.2021 23:15
Рубрика: Власть

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что знаком с президентом РФ Владимиром Путиным уже более 40 лет.

Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу

"С 1980 года", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Нарышкина, это накладывает дополнительную ответственность. Однако именно в этом есть и веский стимул для достойной службы. "В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания", - рассказал глава СВР.

По словам Нарышкина, с президентом происходит общение "на одном языке". А для сотрудников СВР это очевидное свидетельство того, что их работа востребована. По мнению директора СВР, это, может быть, самое главное.

Ранее глава СВР рассказывал, что познакомился с Владимиром Путиным, когда его направили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ. "Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство", - отмечал Нарышкин.

Власть Работа власти Правительство Служба внешней разведки (СВР) Президент

Главное сегодня

Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому