Тимаков: Дети стали значительно чаще болеть COVID-19

Сейчас дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем зимой. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, "дельта"-штамм поражает и молодых, и детей. "Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали", - цитирует РИА Новости Тимакова. Инфекционист подчеркнул, что родителям важно вакцинироваться, чтобы они не заразили своих детей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нужно ускорить темпы вакцинации, чтобы не допустить роста заболеваемости осенью. Попова уточнила, что осенью заканчивается сезон отпусков, взрослые пойдут на работу, а дети и подростки вернутся в учебные заведения, будет больше социальных контактов. Именно поэтому важно сделать прививку уже сейчас, заключила она.