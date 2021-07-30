Роспотребнадзор призвал ускорить темпы вакцинации

В России нужно ускорить темпы вакцинации, чтобы не допустить роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо... чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период", - сказала она, ее слова приводит РИА Новости.

Попова уточнила, что осенью заканчивается сезон отпусков, взрослые пойдут на работу, а дети и подростки вернутся в учебные заведения, будет больше социальных контактов. Именно поэтому важно сделать прививку уже сейчас, заключила она.